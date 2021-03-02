Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilişkisinin Türk istihbaratınca yaklaşık iki yıl önce ortaya çıkarıldığı belirtilen haberde “Rapor, muhtemel bir ABD-Türkiye yakınlaşması sağlayabilir. Çünkü Biden yönetimi de Ankara ile ilişkileri geliştirme hedefi koymuştu” denildi. Öte yandan, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün cuma günü açıkladığı Kaşıkçı raporunda yer alan cinayetle bağlantılı 21 kişi arasında bulunan Abdulla Mohammed Alhoeriny, Yasir Khalid es-Salem ve İbrahim es-Salim listeden çıkarıldı.