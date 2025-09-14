Dört farklı sıklette dünya şampiyonu olan ABD'nin en iyi boksörlerinden Terence Crawford, WBC, WBA, WBO ve IBF süper orta sıklet şampiyonu Canelo Alvarez ile karşılaştı. Las Vegas'taki karşılaşma Netfilix'ten canlı olarak yayınlandı. Kıran kırana geçen maçta kazanan merek konusu oldu. Peki Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı?

CANELO ALVAREZ - TERENCE CRAWFORD MAÇINI KİM KAZANDI?

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçı Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dünya dev mücadeleyi Netflix'ten canlı olarak izledi. Maçın kazananı merak konusuydu, Canelo Álvarez - Terence Crawford karşılaşmasında kazanan belli oldu.

Terence Crawford, 3 sıklet yukarı çıkarak ortasıkletin kralı Canelo Alvarez’i 12 rauntta tek taraflı yenilgiye uğrattı.

Terence Crawford adını tarihe altın harflerle yazdırdı.