Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı?

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı?

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı?
Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını maçını kaçıran boks tutkunları internette şu sıralar kimin kazandığını aratır oldu. Amerika'nın en iyi boksörlerinden biri olan Terence Crawford,  Canelo Álvarez ile ringe çıktı. Tüm dünyada ilgi ile takip edilen dev müsabakada kazanan merak konusu oldu. Peki Canelo Álvarez -Terence Crawford maçını kim kazandı? İşte ayrıntılar... 

Dört farklı sıklette dünya şampiyonu olan ABD'nin en iyi boksörlerinden Terence Crawford, WBC, WBA, WBO ve IBF süper orta sıklet şampiyonu Canelo Alvarez ile karşılaştı. Las Vegas'taki karşılaşma Netfilix'ten canlı olarak yayınlandı. Kıran kırana geçen maçta kazanan merek konusu oldu. Peki Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı? 

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı? - 1. Resim

CANELO ALVAREZ - TERENCE CRAWFORD MAÇINI KİM KAZANDI?

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçı Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dünya dev mücadeleyi Netflix'ten canlı olarak izledi. Maçın kazananı merak konusuydu, Canelo Álvarez - Terence Crawford karşılaşmasında kazanan belli oldu.

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı? - 2. Resim

Terence Crawford, 3 sıklet yukarı çıkarak ortasıkletin kralı Canelo Alvarez’i 12 rauntta tek taraflı yenilgiye uğrattı. 

Canelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı? - 3. Resim

Terence Crawford adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 

