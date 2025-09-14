Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akıllara durgunluk veren olay! Ruhunu 36 bine sattı, oyuncak ve konser bileti aldı

Rusya’da akılalmaz bir olay yaşandı. 26 yaşındaki bir kadın, ruhunu internette 100 bin ruble karşılığında sattı.

Rusya’da 26 yaşındaki bir kadın, ruhunu internette 100 bin ruble (yaklaşık 36 bin TL) karşılığında sattı. Satış işlemi bir belgeyle resmileştirilirken, belge kan ile mühürlendi. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Rus Ortodoks Kilisesi’nden sert tepki geldi.

Akıllara durgunluk veren olay! Ruhunu 100 bin rubleye sattı, oyuncak ve konser bileti aldı - 1. Resim

RUH SATIŞI İLANI ŞAKAYLA BAŞLADI, GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Moskova’da yaşayan Dmitry isimli bir pazarlamacı, internette "şaka ve heyecan için" ruh satın almak istediğini belirten bir ilan yayımladı.

Dmitry, "şaka ve heyecan için" ruh satın almak istediğini belirttiği ilanına Karina isimli genç bir kadından cevap aldı. İddialara göre, Karina ilanı ciddiye aldı ve ruhunu satmayı kabul etti.

İkili arasında hazırlanan satış sözleşmesi imzalandı ve Karina, belgeyi kanıyla mühürleyerek ruhunu resmen devretti.

SATIŞTAN KAZANDIĞI PARAYLA OYUNCAK VE KONSER BİLETİ ALDI

Karina, satıştan kazandığı 100 bin rubleyi Labuba isimli koleksiyon oyuncaklarına harcadı. Geriye kalan kısmını ise şarkıcı Nadezhda Kadyşeva’nın konserine bilet almak için kullanmayı planladığını söyledi.

Genç kadın, ruhunun geleceğiyle ilgilenmediğini belirterek "Onunla ne yapılacağı artık alıcıya ait. O da bir fikre sahip değil" dedi.

Rus Ortodoks Kilisesi," Bu tür bir anlaşma, insanın ahlaki ve manevi çöküşünün başlangıcıdır. Kişiyi hastalık, acı ve hatta ölüm gibi sonuçlar bekleyebilir." şeklinde açıklama paylaştı.

Olayın medyaya yansımasının ardından çok sayıda kullanıcı, sosyal medya platformlarında Karina’nın “ruhsuz” olarak anılmasına tepki gösterdi.

