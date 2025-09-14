Volkan Demirel'den çok konuşulacak Sane sözleri
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, mücadelede etkisiz bir görüntü sergileyen Leroy Sane'nin performansı ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane ise 69. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.
NOW Spor'da mücadelede etkisiz bir oyun ortaya koyan Galatasaraylı Leroy Sane'nin performansıyla ilgili Volkan Demirel şunları söyledi:
"SANE SÜPER LİG'E UYGUN BİR OYUNCU DEĞİL"
"Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa.
'Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona.
"FİZİKSEL OLARAK TAM HAZIR DEĞİL"
Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam hazır değil bence."