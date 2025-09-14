Volkan Demirel'den çok konuşulacak Sane sözleri

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane ise 69. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

İlgili Haber "Aslan, ruhunu Barış Alper'le buldu" | Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

NOW Spor'da mücadelede etkisiz bir oyun ortaya koyan Galatasaraylı Leroy Sane'nin performansıyla ilgili Volkan Demirel şunları söyledi:

" SANE SÜPER LİG'E UYGUN BİR OYUNCU DE ĞİL"

"Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa.

'Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona.

"FİZİKSEL OLARAK TAM HAZIR DEĞİL"

Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam hazır değil bence."