"Aslan, ruhunu Barış Alper'le buldu" | Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar Icardi ve Barış Alper'in kaydettiği gollerle 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Spor yazarları, Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.

MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Bu arada Barış Alper için bir bölüm ayırmam lazım. Yaşadığı problemler sonrasında sahaya dönüp skoru zorlaşan bir oyunda harika şutlar atarak çok oyuncuya örnek oldu. Biri direkle kucaklaştı diğerlerini de Eyüpspor kalecisi kurtardı. Sonra her tarafa varlığını sergileyen Yunus golünü atarak maçı bitirdi.

Uğurcan’ın da topu oyuna sokma gayretinde biraz daha dikkatli olması konusunda uyarılması lazım sanki… Okan Hoca’ya geçenlerde de sordum. Bu, Sane bildiğimiz Sane mi?

Okan Hoca beş oyuncu değiştirerek sanki takımın tamamına bir ısınma turu da attırdı. Beşte beş yapan G.Saray 15 puanla en tepede oturmaya devam ediyor.

KEMAL BELGİN - TÜRKİYE GAZETESİ

BARIŞ OYUNA GİRİNCE

Eyüpspor topun arkasına geçti, iyi savundu. Galatasaray İcardi sebebiyle önde statik, durağan kaldı ve Barış Alper ile Osimhen olmayınca da atletizm seviyesi iyice düştü.

Rakamlarda ilk yarı bittiğinde Galatasaray adına en az topla buluşan ismin İcardi ve Sane olması her şeyi anlatıyordu. Ancak ikinci yarı bütün dengeyi bozan isim Barış Alper Yılmaz oldu!

Golü İcardi attı, asisti Ahmed yaptı ama aslında Galatasaray için işleri pozitife çeviren isim Barış Alper’di.

Barış, girmesiyle birlikte o delici koşuları yaptı, ön alanda agresif oyununu sergiledi, çok özel bir güç olduğunu gösterdi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - TÜRKİYE GAZETESİ

KAZANAN HAKLIDIR

Barış Alper'in gelişi ile oyuna da renk geldi. Yine Boğa gibiydi, çok zorladı rakip kaleyi. Asistini de yaptı Yunus'a. Yunus da gol sevincinde Metin Oktay'a saygı duruşu yaparken Barış'ı yanına çağırıp, beyaz sayfaların en beyazını açtı milli oyuncu için. Osimhen ne yapıp edip Frankfurt maçına yetişmeli. Almanya'da muhtemelen geçiş oynayan bir Galatasaray göreceğiz. Bir gerçek var ki bu sezon atılan gollerde geniş alanları bulan Galatasaray çok daha fazla üretti. Perşembeye artık hayırlısı.

BÜLENT TİMURLENK - SABAH

ASLAN RUHUNU BARIŞ ALPER'LE BULDU

Barış Alper, oyuna alev alev girdi ve G.Saray'a hücum zenginliği kazandırdığı gibi arkadaşlarını uykudan uyandırdı. Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek'in Barış krizini tereyağından kıl çeker gibi halletmelerini kutluyorum. Çünkü Barış'sız bir G.Saray'ı Şampiyonlar Ligi'nde düşünmek istemiyordum. Barış da küskün olmadığını hem tribünlere selam vererek gösterdi hem de oynadığı oyunla G.Saray'ın maçı kazanmasına ciddi katkı sağladı.

LEVENT TÜZEMEN - SABAH

BİR OYUNCUDAN ÇOK DAHA FAZLASI

Barış Alper bir oyuncudan çok daha fazlası Galatasaray için! Takımı ateşleyen, yüreklendiren, hayat veren bir oyuncu Barış! Dün Olimpiyat Stadı'nda dökülen Galatasaray'a 57'de girdikten sonra adeta oksijen taşıyıp hayat verdi.

Bununla da yetinmeyip, 'Sakin olun arkadaşlar, can yelekleri bende. Takımı kurtarıp 3 puana taşıyacağım' der gibi mücadele etti. Barış girdikten sonra daha hızlı oynayan, rakip kaleyi şutları ile döven bir Galatasaray izlemeye başladık. Galatasaray bir anda 2. vitesten 7. vitese çıktı.

69'da kafa vuruşuyla direk döven Barış Alper; 'Galatasaray'ın golü geliyor' dedirtti. Okan Buruk, Sane'ye 68 dakika nasıl sabır gösterdi onu da anlamış değilim.

Geldiği günden beri üzerine koyamayan son derece formsuz bir Sane izliyoruz.

ZEKİ UZUNDURUKAN - FOTOMAÇ