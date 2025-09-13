Galatasaray’ın Eyüpspor maçı kadrosu belli oldu: 3 eksik var
Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında İkas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00’de başlayacak maçı Batuhan Kolak yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Selçuk Şahin'in çalıştırdığı İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, sahaya 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Yakup Çınar'ın haberine göre; sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs, Galatasaray’ın Eyüpspor maçı kadrosunda yer almıyor.
BARIŞ ALPER KADRODA
Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transfer süreci sebebiyle son 2 maçta takımını yalnız bırakan Barış Alper Yılmaz ise kadroda yer alıyor. Başarılı kanat oyuncusu, teknik patron Okan Buruk'un şans vermesi halinde görev yapacak.
