Galatasaray'ın Eyüpspor maçı kadrosu belli oldu: 3 eksik var

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında İkas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00’de başlayacak maçı Batuhan Kolak yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Selçuk Şahin'in çalıştırdığı İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, sahaya 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Yakup Çınar'ın haberine göre; sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs, Galatasaray’ın Eyüpspor maçı kadrosunda yer almıyor.

BARIŞ ALPER KADRODA

Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transfer süreci sebebiyle son 2 maçta takımını yalnız bırakan Barış Alper Yılmaz ise kadroda yer alıyor. Başarılı kanat oyuncusu, teknik patron Okan Buruk'un şans vermesi halinde görev yapacak.

