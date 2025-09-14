Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Form geçici klas kalıcıdır!

Mauro İcardi, ilk yarıda neredeyse topla buluşmadı ama ilk ciddi pozisyonda golünü attı…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Bu sözler dünkü 90 dakika için Mauro İcardi’yi anlatıyor elbette…

Kilo fazlası olsa da, henüz hazır olmasa da yine maçın kilidini çözen isim Galatasaray’ın kaptanı Mauro İcardi oldu!

Aslında Okan Buruk tartışılacak, hatta ciddi eleştiri alacağı bir kararla Barış Alper Yılmaz’ın yerine sahada olmayı çok isteyen İcardi’ye en uçta görev verdi…

Bu tercih belki de ilk 45 dakikada Galatasaray’ın cepten yemesine, üretememesine neden oldu.

Barış oyuna girince

Eyüpspor topun arkasına geçti, iyi savundu. Galatasaray İcardi sebebiyle önde statik, durağan kaldı ve Barış Alper ile Osimhen olmayınca da atletizm seviyesi iyice düştü.

Rakamlarda ilk yarı bittiğinde Galatasaray adına en az topla buluşan ismin İcardi ve Sane olması her şeyi anlatıyordu.

Ancak ikinci yarı bütün dengeyi bozan isim Barış Alper Yılmaz oldu!

Golü İcardi attı, asisti Ahmed yaptı ama aslında Galatasaray için işleri pozitife çeviren isim Barış Alper’di.

Barış, girmesiyle birlikte o delici koşuları yaptı, ön alanda agresif oyununu sergiledi, çok özel bir güç olduğunu gösterdi. 

Frankfurt’a yetmez

Ahmed de golde şut çekmek yerine İcardi’ye indirerek doğruyu yaptı ve Arjantinli son vuruş ustalığı ile Galatasaray’a galibiyeti getiren kilidi açtı!

Ama bu oyun Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi için yeter mi derseniz, cevabım kesinlikle hayır olur! Bu takıma Frankfurt’ta Osimhen ve Barış Alper lazım!

