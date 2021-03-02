Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik El Rabia, bu sene hac yapacak tüm adaylar için “mecburi aşılama” getirileceğini ifade etti. Yurt dışından hacı adayı kabul edip etmeyecekleri konusunda yorum yapmayan El Rabia, aşının hac yapabilmek için “ana şart” olduğunu ifade etti. Geçen sene koronavirüs salgını sebebiyle sadece bin kişinin hac yapmasına müsaade edilmişti. Riyad yönetimi, ekim ayında koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmiş ve umre ziyaretlerine izin vermişti. İbadetler, yoğun tedbirler altında yapılabiliyor.