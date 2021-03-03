Hollanda'nın Bovenkarspel bölgesindeki bir korona virüs test merkezinin yakınlarında yerel saatle 06.55'te patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, merkezin camlarının kırıldığı, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Bölge inceleme yapılmak üzere kordon altına alındı. Test merkezi geçici olarak kapatılırken, tüm randevuların iptal edildiği duyuruldu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Hollanda'da Covid-19 test merkezi yakınlarında patlama
03.03.2021 - 11:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda'nın Bovenkarspel bölgesinde yer alan koronavirüs test merkezi yakınlarında patlama meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hollanda,
771778 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/771778.aspx
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