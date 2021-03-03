Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teksas Valisi Greg Abbot, yaptığı açıklamada, eyalet genelinde maske takma zorunluluğunun kalkacağını ve işletmelerin tam kapasiteyle çalışmasına izin verileceğini belirtti.

Kısıtlamaların 10 Mart'ta sona ereceğini söyleyen Abbot, "Salgın yüzünden çok sayıda Teksaslı istihdam konusunda mağdur oldu. Küçük işletme sahipleri faturalarını ödemekte zorlandı. Bu artık sona ermeli, artık Teksas'ı yüzde yüz açmanın zamanı geldi." dedi.

Abbot, maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin, bunun, kişisel sorumluluğu sona erdirmeyeceğini ifade etti.

Ülkede, Michigan, Mississippi ve Louisiana valilikleri de kapalı mekanlarda uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını bildirdi.

Teksas, 2 milyon 672 bin 266 vaka ile California'dan sonra ülkede en çok Kovid-19 vakası görülen eyalet konumunda bulunuyor.