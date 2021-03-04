Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 110 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bin 82'ye çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 47 yeni vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 262 bin 646'ya, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 498 artarak 2 milyon 160 bin 555'e yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 660 bin 487 vaka ile başkent Bogota ve 124 bin 266 vaka ile Antlantico eyaleti öne çıkıyor.

İlk Covid-19 vakasının 6 Mart 2020'de görüldüğü Kolombiya'da salgınla mücadele kapsamında ülkede 21 Mart 2020'de "ulusal karantina" kararı alınmış ve 1 Eylül 2020'ye kadar sürmüştü.

Kolombiya'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, Covid-19'a karşı geliştirdiği aşı, 17 Şubat'ta ilk kez bir başhemşireye yapılırken, ülkede şu ana kadar 191 bin 480 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

Pfizer'in BioNTech firmasıyla, Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, 15 Şubat'ta Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.