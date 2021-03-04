Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç’in Helsingborg kentindeki Skane bölgesinde polis, adı açıklanmayan İspanyol bir uyuşturucu baronunun evine baskın düzenledi. Baskında milyonlarca Euro değerinde sanat eserleri, mücevherler, lüks araçlar ve tasarım mobilyalara el konuldu. Ayrıca çok miktarda nakit paranın da ele geçirildiği baskında Pablo Picasso, Andy Warhol ve Marc Chagall'ın tablolarına da el konulduğu açıklandı. İspanyol uyuşturucu baronu, evine yapılan baskın sonucu İsveç polisi tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, İspanyol polisi ve İsveç polisinin 2 yıldır İspanya'dan İsveç'e büyük miktarlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir suç şebekesine yönelik soruşturma yürüttüğü ve soruşturma kapsamında uyuşturucu baronunun evine baskın düzenlendiği belirtildi. İspanya'da da eş zamanlı gerçekleştirilen baskında aralarında İsveçlilerin bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Uyuşturucu kaçakçılığı ve büyük miktarda kara para aklamakla suçlanan uyuşturucu baronu, İspanya'ya iade edildi.