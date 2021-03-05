Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni bir hırsızlık olayına maruz kalmak istemeyen Daniel, “Baktım, araç A556’dan aşağıya doğru ilerliyordu. Hemen eve koşup arabama atladım ve peşlerine düştüm” diye konuştu. 80 kilometrelik takip sonrası iş makinesinin içinde bulunduğu kamyonu Bolton’da 17. Kavşak’ta yakalayan Daniel, polise haber verdi. Hemen polis arabaları geldi ve trafiği durdurarak kamyonda inceleme yapıp çalıntı iş makinesini buldu. Daniel, “İş makinesi hırsızlığı çok arttı. Sadece geçen sene 5 aracımızı çaldılar. Neyse ki bu sefer polisin de yardımıyla aracımıza kavuştuk” dedi.