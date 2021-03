Türkiye Gazetesi

Röportaj bu akşam da İngiltere'de yayımlanacak. Kraliyet konu hakkında henüz resmi açıklama yapmadı. Kraliyet ailesi uzmanları ise açıklamalara sert tepki gösterdi. Ölen Prenses Diana hakkında “Diana: Closely Guarded Secret” isimli kitap yayımlayan Robert Jobson, “Bu baştan sona bir şov. Prens Harry ve eşi ülkemize saygısızlık etti. Kraliyet ailesinin karşılık veremeyeceğini bilerek ciddi suçlamalarda bulundular. Kraliçe’ye saygı göstermediler. Röportajın tek kazananı, Oprah Winfrey”dir yorumunda bulundu. Daily Mirror gazetesinin kraliyet editörü Russell Myers da şu ifadeleri kullandı: “Kraliçe uyandığında söylenenleri okuyunca harap olacaktır. Kraliyet ailesinin neredeyse her bir ferdine eleştirilerde bulundular. Kraliçe’ye bu yaptıkları çok çirkin.”

“Harry: Conversations with the Prince” kitabının yazarı Angela Levin de, “Saldırılar çok şaşırtıcı. Meghan sanki hapishanedeymiş gibi konuştu. Saraydayken hiç kimsenin kendisinin yanında olmadığını söyledi. Halbuki Kraliçe, en güvendiği yardımcılarından birini ona tahsis etmişti. İntihara meyilli olduğunu söyleyerek yardım istediğini duymak üzücü. Prens Harry'nin yardım etmediğine inanamıyorum. Eminim birkaç yıl içinde Harry bu röportajı yaptığına çok pişman olacaktır” diye konuştu.