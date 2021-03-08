Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Prens Harry ve Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın ünlü sunucu Oprah Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovunda yaptıkları bomba açıklamalar, Amerikalılar ve İngiltere vatandaşları arasında farklı tepkilere yol açtı. Ünlü tenisçi Serena Williams dahil Amerikalılar çifti “dürüstlükleri” ve “cesaretleri” sebebiyle överken ünlü İngiliz gazeteci ve sunucu Piers Morgan, “Prens Harry, ABD ve tüm dünyanın ailesinden, kraliyetten ve ülkesinden nefret etmesini istiyor. Röportaj, Kraliçe’ye ve ailesine ihanettir” ifadesini kullandı. İngiltere’de sosyal medya, çiftin Dük ve Düşes unvanları dahil tüm kraliyet unvanlarının alınmasını isteyen mesajlarla doldu. Bazı kullanıcılar, kraliyetin çifte her türlü maddi yardımı kesmesini, bunlarla her türlü bağı kesmelerini hatta Prens Harry ve çocuklarının taht varisleri arasından çıkarılmasını talep etti. Prens Harry, tüm kraliyet görevlerinden vazgeçmesine rağmen tahtın altıncı sıradaki varisi. Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan'ın ilk çocuğu olan Master Archie, taht için yedinci sırada yer alıyor. Hamile olan Meghan Markle'ın bebeği dünyaya geldiğinde taht için 8. sırada yer alacak.