Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın CBS televizyonunda Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptıkları açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken, Harry’den kraliyet ailesine yönelik yeni suçlamalar geldi. Sussex Dükü Harry, dün akşam yayımlanmayan, bugün neşredilen video klipte, ülkeyi "büyük ölçüde ırkçılık yüzünden" terk ettiklerini ifade etti. Babaannesi Kraliçe Elizabeth’in de yardımcıları tarafından yönlendirildiğini iddia eden Harry, ülkeyi terk etmeden önce kraliçeyle görüşmek istediklerini ama çok meşgul olduğu için görüşemediklerini söyledi. Prens Harry, İngiliz basınını da bağnaz olmakla suçladı.