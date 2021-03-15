Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırımoğlu, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 7'nci senesini ve Kırım Platformunu değerlendirdi. Rusya'nın 2014'te Kırım'a girdikten sonra ilhakın 7 yıl devam edeceğini düşünmediğini belirten Kırımoğlu, "Zannettim ki dünyanın tepkisi başka olacak, çok sert olması lazımdı ama maalesef olmadı." ifadesini kullandı.

Kırımoğlu, "Ben inanmıyordum, 21. yüzyılda başka bir ülke senin ülkene girecek, tanklarıyla işgal edecek ve o da yetmiyor gibi senin toprağını kendi toprağına katacak. 2008'de Gürcistan'da yaptıkları gibi kukla bir cumhuriyet şeklinde yapacaklar sandım." diye konuştu.

O dönemde Kırım Tatar Türklerinin Ukrayna'nın bütünlüğü taraftarı olduğunu ve referandumu boykot ettiklerini hatırlatan Kırımoğlu, "Bu nedenle işgalciler tarafından en çok baskı Kırım Tatar Türklerine oldu. Hapishanelerde 120 kadar tutuklu var, bunların yüzde 75'i Kırım Tatarları ama bizim nüfusumuz sadece Kırım'ın yüzde 13'ü. Ev aramalarının yüzde 95'i, kaçırılıp öldürenlerin yüzde 85-90'ı Kırım Tatarları." değerlendirmelerinde bulundu.

Kırım Tatar Türklerine baskı devam ediyor

Kırımoğlu, Rusların, Tatarlarla hiçbir zaman anlaşamayacağını anladıklarını ve bu nedenle "gitmeye mecbur etmek" şeklinde politika oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"1944'teki gibi hayvan vagonlarına doldurup Sibirya'ya yollamıyorlar çünkü 21. yüzyıldayız ama 1783'teki işgalden sonraki politikayı uyguluyorlar, o zaman da böyle baskılar oldu ve halkımızın büyük çoğunluğu, özellikle Kırım savaşından sonra Osmanlı topraklarına göç etti. Çeşitli tahminlere göre Türkiye'de 3 ila 5 milyon arası Kırım asıllı Kırım Tatar Türkü yaşıyor."

Kırımoğlu, Rusya'dan Kırım'a çok sayıda kişiyi getirdiklerine dikkati çekerek, "Rusların resmi açıklamalarına göre 205 bin kişi gelmiş, bize göre 600 bin, hatta Kırım'daki soydaşlarımız 1 milyona yakın olduğunu söylüyor. Sanki Rusların toprağı yeterli değil de 17 milyon kilometrekare toprakları var ama kendi köylerini bırakıp buraya geliyorlar." dedi.

Bunun bir politika olduğunu dile getiren Kırımoğlu, "Rusya Kırım'ı terk etmek zorunda kalsa bile nüfusu orada kaldıracak. Ukrayna'nın politikasına tesir etmek için insanlarını getiriyorlar. Bu konuda Ukrayna parlamentosunda gerekli karar almamız lazım, bu kişilere Ukrayna vatandaşlığı verilmeyecek, bunlar kanuna aykırı bizim sınırlarımızı geçtikleri ve topraklarımıza yerleştikleri için ceza alıp sonra vatanlarına dönmeliler." diye konuştu.

"Rusya büyük bir Kuzey Kore haline geliyor"

Kırımoğlu, uluslararası yaptırımların tesiri olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mart 2014'te Vladimir Putin'le konuşmadan sonra NATO toplantısı için Brüksel'e gittim. Onlar da yaptırımlar uygulayacaklarını ve mutlaka Kırım'ın serbest kalacağını söylediler. Ben de '1979'da Ruslar Afganistan'a girdiğinde yaptırımlar uyguladınız, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını 10 yıl bekledik, yine mi 10 yıl bekleyeceğiz?' dedim. Onlar da şimdi zaman çok dinamik, o kadar sürmez dediler ama maalesef 7 sene geçti."

Yasa dışı ilhakın Rusya için ekonomik ve prestij bakımından büyük zarar getirdiğini aktaran Kırımoğlu, "Rusya Federasyonu yavaş yavaş büyük bir Kuzey Kore haline geliyor. Hiçbir yere onları davet etmiyorlar. Dünya anladı da ama maalesef gerekli davranışlar yapılmıyor. Belli tabii ülkelerin Rusya'yla bağlantıları var, gaz ve petrol gibi, bazı rejimler Rusya desteğiyle ayakta duruyor. Tabii biz tüm dünya destekleyecek diye beklemiyorduk. 27 Mart 2014'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 100 ülkenin katılımıyla çok doğru bir karar (Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek) alındı." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Kırım Platformuna desteğine minnettarız"

Kırımoğlu, bu sene Kırım Platformu girişimleri olacağını belirterek, "Ukrayna'nın işgal altında olan birkaç parçası var, 20 bin kilometrekare Donbas ve 26 bin kilometrekare Kırım. Donbas'ın kurtarılması için Minsk Anlaşması gibi platformlar var, ilerleme yok ama yine de görüşülüyor." dedi.

Kırım konusunda Rusya'nın müzakerelere açık olmadığını anımsatan Kırımoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne dünya ne Ukrayna bunu kabul eder. Biz de dedik ki 27 Mart'ta BM'de işgale karşı oy veren ülkeleri toplayalım ve böyle karar almıştık ama bu devlet böyle davranıyor ne yapmalıyız, bunu konuşacağız. Dışişleri Bakanlığı 114 ülkeye davet yolladı. AB, Kanada, İngiltere ve ABD destekliyor. 16 Ekim 2020'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le Türkiye'ye gittiğimizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştük ve bir deklarasyon oldu. Türkiye, platformu yüzde 100 desteklediğini ve katılacağını açıkladı, buna minnettarız."

Kırımoğlu, platformla Kırım sorununun dünya basınında gündeme geleceğine dikkati çekerek, platform başarılı olsa da olmasa da mücadelenin devam edeceğini belirtti.