Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Laboratuvar çalışmalarında PF-07321332 adlı ilaç virüse karşı başarılı sonuçlar verdi. İnsanlar üzerinde denenmeye başlayan ilaç, koronavirüsün insan hücreleri içinde çoğalmak için kullandığı enzimi engelliyor. Pfizer'in baş bilim sorumlusu Mikael Dolsten yaptığı açıklamada, “COVID-19 salgınıyla mücadele, hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerektirir” dedi. Tamamlanması halinde hap, Covid-19’un ilk belirtileri ortaya çıktığında hastalara verilecek. Faz 1’de insanların bir kısmına bu ilaç bir kısmına da plasebo veriliyor. Araştırmacılar bile kime hangi ilacın verildiğini bilmiyor. İlacın güvenli ve etkili olduğu tespit edilirse daha geniş bir katılımla Faz 2’ye geçilecek.