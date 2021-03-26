Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Kenya hükümeti, 1991 yılında Somali’deki iç savaştan kaçan mültecilerin sığındığı ülkenin kuzeyindeki 410 bin kişilik Dadaab mülteci kampı ve yine Güney Sudan’daki savaştan kaçan 190 bin kişinin barındığı kuzey batı bölgesindeki Kakuma mülteci kamlarının kapatılması için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) ültimatom verdi. Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, BM’ye bununla ilgili plan sunması için iki hafta süre tanındığını, konuyla ilgili daha fazla görüşmeye yer olmadığını söyledi.

Dünyanın en büyük mülteci kampı olarak bilinen Dadaab’ın kapatılması için Kenya hükümeti ilk olarak 2016'da ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek bazı girişimlerde bulunmuş BMMYK tarafından bu engellenmişti.

Kenya hükümetinin bu girişimi sonrası BMMYK, bu girişimin sürmekte olan COVID-19 salgını nedeniyle mültecilere zarar vereceğini belirterek, Kenya'yı korunmaya ihtiyaç duyan kişileri korumaya devam etmesi ve diyalog kanallarını açık tutması yönünde uyardı. Somalili yetkililer ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kenyalı yetkililerin BMMYK 'ye belirtilen sürede kamplarla ilgili bir planın açıklanmaması ve kampların kapatılmaması halinde mültecileri Somali sınırına götüreceği uyarısında bulunduğu bildirildi.

Kenya hükümeti, 2013 ve 2015 yıllarında ülkede meydana gelen iki büyük saldırının kamplardaki unsurların katılımıyla gerçekleştiğini gösteren istihbarat raporların ardından 2016 yılında Dadaab'ı kapatma girişiminde bulundu. Ancak bu plan, yüksek mahkeme tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle engellendi.

Kenya’nın bu girişimi Somali ile süren anlaşmazlıkları daha da derinleştirecek. Zira Mogadişu ile Nairobi arasındaki diplomatik ilişkiler geçtiğimiz Aralık ayında kesilmiş, Kenya Somali’yi içişlerine karışmakla suçlamıştı. Ayrıca Kenya ile Somali deniz sınırı anlaşmazlığı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda karşı karşıya.