Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın söndürme faaliyetleri devam ederken bölgedeki tüm askeri tatbikatlar ertelendi. Yangın söndürme faaliyetlerine İngiltere askerleri de katılıyor. İki ülkenin askeri helikopterleri, kuru çimlerdeki yangını söndürmek için yüzlerce ton su döktü. Yangında, biri yavru beş fil öldü. İngiltere ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı. Kenya askerlerini eğitmek için ülkede 230 daimi asker bulunduran İngiltere’nin halen ortak tatbikatlardan dolayı Kenya'da binin üzerinde askeri var.