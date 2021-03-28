Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de bir ceza infaz memuru, Oklahoma Vilayet Gözaltı Merkezi’nde tutuklular tarafından rehin alındı. Tutuklularca filme alınan ve sosyal medyada canlı yayımlanan olayda, ismi belirlenemeyen memur, binanın 10. katında diz üstü yere çökertilmiş olarak görülüyor. Görevlinin, bir tıbbi kontrol için tutukluların arasına girince rehin alındığı sanılıyor. Gözaltı merkezindeki şartlardan şikayetçi olan tutuklular, diğer tutukluları serbest bırakmak üzere anahtarını aldıktan sonra görevliyi bağladı. Şerif Tommie Johnson, olayı yatıştırmak için müdahale ettiklerini, rehin almış pozisyondayken görevlinin boynuna bir şey tuttuğu için tutukluya ateş açmak zorunda kaldıklarını söyledi. Şüpheliyi silahla vurduklarını belirten Johnson, binada emniyeti sağladıklarını ifade etti. Tutuklu olay yerinde ölürken, yaralanan ve hastaneye kaldırılan ceza infaz memurunun ise iyileşmesi bekleniyor. Rehin alma ve tutuklunun vurulmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.