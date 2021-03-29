Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Bitki yetiştirenler, içinde hiçbir kimyasal bulunmayan ama yeşil bitkileri hızla geliştiren doğal bir gübre buldu: Muz suyu. Çoğu kişi, olgun muz kabuklarının esmer şeker ve suyla karıştırılıp birkaç gün bekletilmesiyle oluşturulan bu gübreyi kullanmalarından birkaç hafta sonra bitkilerinin iki kat büyüdüğünü söyledi. Avustralyalı bir kadın, Facebook’ta oluşturulan grupta, “Benim bitkim haftalardır hiç yeni yaprak vermemişti. Muz suyu gübresi verdim, bir haftada 6 yaprak birden verdi” ifadesini kullandı. Muz kabuğunda kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi çok miktarda mineral bulunuyor. Bitkilerin hızla gelişmesine bu minerallerin yol açtığı düşünülüyor.