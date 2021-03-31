Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 7 artışla 2 bin 56'ya yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 121 artarak 162 bin 762'ye çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 767 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 151 bin 532 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 53 artarak 90 bin 552'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 702 oldu.

Ülkede 1844 vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 87 bin 966'ya yükseldi.

- Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 447'ye ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 165 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 60'a çıktı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 3 bin 970'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a çıkarken, virüs bulaşan 2 bin 801 kişi sağlığına kavuştu.

- Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 42'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85'e çıkarken, virüs bulaşan 1899 kişi iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 241 bini aştı, virüs nedeniyle 112 bin 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Afrika Birliği, 29 Mart'ta, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'la 220 milyon doz Kovid-19 aşısının tedariki için anlaşma imzalamıştı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye aşı gönderildi.