Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya’da zehirlenmesinin ardından tedavisi için Almanya’da gönderilmiş, tedavisinin tamamlanmasının arından ise Moskova’ya dönüşü sırasında Rusya'da havaalanında tutuklanmıştı. Mahkeme kararı ile Rusya’nın Vladimir bölgesinde yer alan bir cezaevine gönderilen Navalny, sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, açlık grevine başladığını duyurdu. Navalny, "Kel, gözlüklü ve elindeki İncil ile yatan kim? Bu benim. Çünkü 3 hafta içinde sadece İncil alabildim. Doktor çağırma ve ilaç alma hakkım var. Fakat ne onu ne de diğer imkanı bana tanıyorlar. Sırtımdaki ağrı ayağıma indi" ifadelerini kullandı. Açıklamasında adalet vurgusunu yineleyen Navalny, "Ne yapmalıyım? Açlık grevi ilan ediyorum. Adalet için, yasaların uygulanması ve doktorların bana gönderilmesi için aç yatıyorum" dedi.

Muhalif Navalny’nin sosyal medya üzerinden açlık grevine başladığını duyurmasının ardından birçok destekçisi, sosyal medya üzerinden Navalny'e destek verirken, Rusya Adalet Bakanlığı'ndan ve Rus siyasilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.