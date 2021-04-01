Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD'nin 16 ülkeden ithal ettiği alüminyum alaşımı levha ürününün ülkedeki değerinin altında satıldığının ve ülkenin bu ithalattan maddi olarak zarar gördüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının 16 ülkeye yönelik anti-damping gümrük vergisi emri yayımlayacağı ve yapılan değerlendirme sonucunda Bahreyn, Hindistan ve Türkiye’den bu ürünün ithalatına ilişkin durumun dengelemesi için telafi vergisi getirileceği aktarıldı.

Komisyonun açıklamasında, anti-damping gümrük vergisi emri yayımlanacak ülkeler arasında Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Tayvan ve Türkiye'nin yer aldığı kaydedildi.