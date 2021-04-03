Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatlarla Kiev-Moskova hattında tansiyon bir kez daha yükselirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya’nın sınıra Kamov Ka-52 ve Mi-28 tipi askeri helikopter gönderdiği iddia edildi. Hızla yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Andriy Demchenko, "Tam olarak Ukrayna sınırında olmadı ama sınırın ötesinde bir bölgede olmuş olabilir. Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Rusya Federasyonu'nun Rostov bölgesinde kaydedilmiş görüntüler" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna gerilimi

2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna’ya önemli bir ivme kazandıracak bazı anlaşmaları imzalamak istememesi halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukoviç’e istifa çağrıları yapılmış ve halk meydanlara inmişti. Gösterilerin büyüyüp iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukoviç helikopterle Rusya’ya kaçarak ülkeyi terk etmişti.



Karışıklıklar Ukrayna’nın doğu bölgesine sıçramış ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbass bölgesini ve Kırım’ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.



Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmış, bu hareket Ukrayna tarafından "tehdit" olarak algılanmıştı.