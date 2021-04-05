Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Borrell'le görüşmelerinde Rusya'nın güvenlik durumunu tırmandırmasını ele aldıklarını belirtti.

Borrell'in AB'nin Ukrayna'nın arkasında olduğunu belirterek toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini kaydeden Kuleba, Borrell'in kendisini 19 Nisan'daki AB Dışişleri Konseyi toplantısına davet ettiğini aktardı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.