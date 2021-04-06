Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruldaki bilim adamlarına göre, koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra Covid-19’da üçüncü dalga yaşanacak. Covid-19 vakaları ve bu enfeksiyondan ölümlerde temmuz sonu ve ağustos başında zirve yaşanması bekleniyor. Başbakan Boris Johnson’ın yol haritasında 21 Haziran’da tüm korona kısıtlamalarının kaldırılması var. Bilim adamlarının olumsuz açıklamalarından dolayı yol haritasında değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.