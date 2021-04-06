Kuruldaki bilim adamlarına göre, koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra Covid-19’da üçüncü dalga yaşanacak. Covid-19 vakaları ve bu enfeksiyondan ölümlerde temmuz sonu ve ağustos başında zirve yaşanması bekleniyor. Başbakan Boris Johnson’ın yol haritasında 21 Haziran’da tüm korona kısıtlamalarının kaldırılması var. Bilim adamlarının olumsuz açıklamalarından dolayı yol haritasında değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.
İngiltere'de yazın koronavirüste üçüncü dalga bekleniyor
06.04.2021 - 13:16 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de hükumete bağlı Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu (Sage), aşılama programındaki başarıya rağmen yaz için kötü bir senaryo çizdi.
Etiketler : ingiltere,koronavirüs,üçüncü dalga,
780371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/780371.aspx
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