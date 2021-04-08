Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 24 bilim adamı, koronavirüsün kökeninin tespiti konusunda ortak bir bildiri yayımladı. Çin ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan ortak soruşturmanın kayda değer hiçbir soruya cevap vermediğini belirten araştırmacılar, yayımladıkları raporun siyasi olduğunu iddia ettiler. Araştırmacılara göre Pekin istemese bile yeni bir soruşturma başlatılmalı. Çin-DSÖ heyeti, Covid-19 virüsünün Çin’de Vuhan’daki viroloji laboratuvarından sızmadığını, muhtemelen yarasalardan insanlara bulaştığını ifade etmişti. Rapor, çoğu kişi ve kurum tarafından küresel salgındaki rolü konusunda Çin’i akladığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Avrupa, ABD, Japonya ve Avustralya’dan bilim adamları, kritik kayıtlar ve biyolojik örneklere erişim sağlanmasına halen müsaade edilmediğini ifade ettiler. Bilim adamları adına bildiriyi kaleme alan, Atlantik Konseyi adındaki düşünce kuruluşunun üst düzey yetkilisi Jamie Metzl, “Onların çıkış noktası, Çin’den asgari iş birliğiyle azami uzlaşmayı sağlamaktı” ifadesini kullandı. Metzl, dünyanın “B planına” geçmesi gerektiğini, Çin’in dahli olmadan “mümkün olan en sistematik soruşturmanın yapılmasını” istedi.