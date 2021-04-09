Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci erkek çocuğunun, hamileliğinin 38. haftasında 6 kilo 367 gram ağırlığında doğduğunu anlatan anne, bebeğin sezaryenle dünyaya gelmesinde bir değil iki doktorun görev yaptığını söyledi. Bebek doğduğunda 61 santim uzunluğundaydı. Ortalama bir bebeğin kilosu 3,4 kilo, boyu 51 santim. Anne, bebeğin doğduğunda 11 gün yenidoğan yoğun bakım bölümünde kaldığını, oradaki en büyük bebek olarak doktorları da hayretler içinde bıraktığını söyledi. Hastane görevlilerinin yoğun bakımda bebeğine uygun bebek bezi bulmakta zorlandığını ifade eden anne, bebeğin eve 9 aylık bebeklerin beziyle gönderildiğini ifade etti. Anne, bu yüzden, “Ben emekleme boyutunda bebek dünyaya getirdim” dedi. Büyük ilgi gören video kısa sürede 29 milyon kişi tarafından seyredildi.