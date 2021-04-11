Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırlarına yaptığı askerî yığınağı eleştirdi. Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın 2014'ten bu yana görülen en büyük yığınak olduğunu söyledi. Kirby, Moskova'nın niyetini şeffaf bir şekilde ortaya koymadığına dikkat çekerek, oradaki yığınağın endişe verici olduğunu ve bölge istikrarına katkı yapan bir adım olmadığını belirtti. Rusya'nın bölgede teşkil ettiği tehdidi dikkate aldıklarını belirten Kirby, Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderecekleri haberlerini ise teyit etmekten kaçındı. Kirby, rutin olarak Karadeniz'e askerî unsurlar intikal ettirdiklerini ve bunu yaparken de Türkiye ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi bağlamında koordinasyon sağladıklarını ifade etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Bunun ardından Ukrayna da sınır hattına asker yığmıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.