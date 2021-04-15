Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmaları ile başlayan ve ABD’nin nükleer anlaşmalardan çekilmesiyle sonuçlanan ABD-İran gerilimi İsrail eliyle sürüyor. ABD'nin İran'ın petrol ihracatını ve uluslararası ticaretini durdurma girişiminin fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından İsrail istihbarat servisleri, ülke içindeki İran karşıtı unsurların da yardımıyla İran’a karşı yeni bir istihbarat-güvenlik savaşı başlattı. Suriye’deki birçok İran hedefine yönelik İsrail eylemlerine rağmen İran, Suriye’den çekilmedi.

İran petrolünün ihracatını engelleme ve İran petrol satışlarını sıfıra indirme planının başarısızlıkla sonuçlanmasının yanı sıra Suriye, Yemen ve Irak’ta tehlikeli ve durdurulamayan güç olarak ortaya çıkan İran’ın en önemli ismi Kasım Süleymani öldürüldü. Ardından İran’ın Venezuela’ya gönderdiği petrol tankerleri alıkoyuldu. Bu süreçte İsrail’in İran’a yönelik saldırı eylemlerinde de artış görüldü. Son iki yılda bu mesele zirveye ulaştı ve bir kere daha İran’a karşı yoğunlaştırılmış bir istihbarat-güvenlik savaşının şiddetlenmesine yol açtı.

İSRAİL'İN SALDIRI EYLEMLERİ

1- 2 Temmuz 2020'de İsfahan eyaletinin kuzeyindeki Natanz nükleer tesisinin santrifüj montaj salonunda patlama.

2- 10 Ekim 2019'da Kızıldeniz’de ve Cidde Limanı’na 60 mil uzaklıkta petrol tankeri “Sabiti”.

3- 13 Ekim 2020’de Bandar Abbas’taki Shahid Rajaei Limanı’na siber saldırı.

4- 27 Kasım 2020’de Tahran eyaletinin doğusundaki Absard bölgesinde İranlı bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh’e suikast.

5- 11 Mart 2021’de İran’ın petrol tankeri “Shahre Kurd”a Suriye kıyılarında saldırı.

6- Mart 2021’de Kudüs Gücü’nün Lübnan’daki ekonomik sorumlusu Rüstem Kasımi’ye suikast.

7- 6 Nisan 2021’de Kızıldeniz’de Saviz gemisine saldırı.

8- Natanz nükleer tesisinin elektrik şebekesinde 11 Nisan 2021’de ikinci patlama.

İRAN’IN SALDIRI EYLEMLERİ

1- 30 Ekim 2020’de Tel Aviv, Ashdod, Or Akiva, Hayfa, Netanya ve Rahofut elektrik güç şirketlerine siber saldırı.

2- 26 Şubat 2021’de Umman Denizinde Helios Ray gemisine saldırı.

3- 25 Mart 2021’de Arap Denizi’nin kuzeyinde Lory konteyner gemisine saldırı.

4- 13 Nisan 2021’de BAE’nin Fujairah limanı yakınında Hyperion Ray gemisine saldırı.

Bu veriler kamuya açık hâle getirilmiş bilgileri içeriyor. Ancak şu ana kadar kamuya açıklanmamış taraflarca başka birçok işlemin gerçekleştirilmiş olması veya tarafların kamuya açıklanmamayı tercih etmesi dikkat çekici. Bütün bunlara bakıldığında önümüzdeki günlerde İran ile İsrail arasında denizcilik, siber ve özellikle istihbarat-güvenlik alanında daha fazla yüzleşme göreceğiz. Bu savaşın ölçeği başta Suriye olmak üzere diğer ülkelere de genişletilebilir, bu da İran ile İsrail arasındaki çatışmayı daha da zorlaştırır. İran da, İsrail de saldırılara ve sabotajlara kesinlikle karşılıklı cevap verecektir.