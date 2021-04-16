Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüse karşı aşı olan dünya liderlerinin sayısı artıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Merkel'in aşı olduğunu duyururken, Seibert'in paylaşımına yönelik açıklamalarda bulunan Merkel, "AstraZeneca aşısını yaptırdığım için mutluyum. Aşı kampanyasına katılan ve aşılanan herkese teşekkür ederim. Aşılar, salgının üstesinden gelmenin anahtarıdır" dedi.

Günün erken saatlerinde AstraZeneca aşısının ilk dozunu alan Federal Maliye Bakanı ve Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz da yaptığı açıklamada, "Sıra bana geldiğinde aşı olacağımı söylemiştim. O gün, bugündür" sözlerini kaydetti.

Öte yandan AstraZeneca’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşı hakkındaki tartışmalar devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 7 Nisan'da AstraZeneca hakkında yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğu ifade edilmişti. Bu durumun çok nadir görüldüğünü açıklayan EMA, kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının nadir bir yan etkisi olarak listelenmesi gerektiğini ifade etmişti. EMA, aşının faydalarının risklerden daha fazla olduğunu vurgulayarak, "EMA'nın güvenlik komitesi bugün, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının aşının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiği sonucuna vardı" ifadelerini kullanmıştı.