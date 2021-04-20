Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 9 bin 609 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 163 bin 308’e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 80 bin 303'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 803 bin 600 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 279 bin 405 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.06 olarak tespit edildi. 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 162.4’e yükseldi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 918 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 763 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 84.41 olarak kaydedildi. Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 21 milyon 428 bin 425 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 517 bin 282 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.