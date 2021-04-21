Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Esad rejim ve destekçilerinin İdlib’deki sivillere karşı zulmü bitmek bilmiyor. Son dönemde ateşkes ihaleleri ve yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede şimdi de göçmen kampları vuruluyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şam rejimi ve rejimi destekleyen unsurlar, hava saldırılarıyla sistematik bir şekilde göçmen kamplarını ve bölgeye gönderilen insani yardımları hedef alıyor. Bölgedeki insani durumun her geçen gün kötüleştiğini bildiren kaynaklar, rejimin göçmen kamplarını ve insani yardımları hedef alarak sığınmacıları yıldırmaya çalıştığını aktardı. Esad rejimin İdlib’deki saldırılarla, bölgenin güvenli olmadığı imajını oluşturmaya çalıştığı ve kendisine muhalif olanları mecburi göçe zorladığı değerlendiriliyor.

Hava saldırıları, bölgeye insani yardım sevkiyatını da olumsuz etkiliyor. Uluslararası insani yardımların rejim kontrolündeki bölgelerden İdlib’e aktarılmadığına ve Esad rejiminin insani yardımları bilinçli olarak engellediğine dikkat çekiliyor.