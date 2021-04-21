Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takotsubo kardiyomiyopati olarak da adlandırılan sendrom, genellikle travmatik olayların ardından stresli duygusal tetikleyicilerle ortaya çıkar ve kalbin ana kan pompalama odacığı olan sol karıncığın (ventrikül) zayıflamasına sebep olur. Bu durum bazen ölümle de sonuçlanabiliyor. Araştırmaya liderlik eden profesör Sam El-Osta, “Araştırmalar kırık kalp sendromundan ölümlerin kadınlarda erkeklerden 9 kat fazla olduğunu gösteriyor. Özellikle de menopoz sonrasında. Bu durum hormonlarla alakalı olabilir. Hormonlarımız gen ifadesini düzenler ve kalbe zarar verme konusunda muazzam bir etkiye sahiptir” dedi. Asya ülkelerinde bu konuda cinsler arasında büyük bir fark olmadığını, sendromda hormonların yanı sıra kültürler ve toplumsal cinsiyetin de etkili olabileceğini dile getiren El-Osta, “Batı’da kadınlar erkeklere göre kırık kalp sendromuna çok daha fazla yakalanıyor ve onlarda ölümler de çok daha fazla görülüyor” diye konuştu ve ekledi: “Kalp kırıklığından ölümler masallarda olur sanılır. Ama bu, gerçek bir psikolojidir.”