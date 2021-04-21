Takotsubo kardiyomiyopati olarak da adlandırılan sendrom, genellikle travmatik olayların ardından stresli duygusal tetikleyicilerle ortaya çıkar ve kalbin ana kan pompalama odacığı olan sol karıncığın (ventrikül) zayıflamasına sebep olur. Bu durum bazen ölümle de sonuçlanabiliyor. Araştırmaya liderlik eden profesör Sam El-Osta, “Araştırmalar kırık kalp sendromundan ölümlerin kadınlarda erkeklerden 9 kat fazla olduğunu gösteriyor. Özellikle de menopoz sonrasında. Bu durum hormonlarla alakalı olabilir. Hormonlarımız gen ifadesini düzenler ve kalbe zarar verme konusunda muazzam bir etkiye sahiptir” dedi. Asya ülkelerinde bu konuda cinsler arasında büyük bir fark olmadığını, sendromda hormonların yanı sıra kültürler ve toplumsal cinsiyetin de etkili olabileceğini dile getiren El-Osta, “Batı’da kadınlar erkeklere göre kırık kalp sendromuna çok daha fazla yakalanıyor ve onlarda ölümler de çok daha fazla görülüyor” diye konuştu ve ekledi: “Kalp kırıklığından ölümler masallarda olur sanılır. Ama bu, gerçek bir psikolojidir.”
Kırık kalp sendromundan ölümler kadınlarda erkeklere göre 9 kat fazla
21.04.2021 - 17:16 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, sevilen birinin kaybı ya da ayrılık gibi derin üzüntüler sonrasında görülen kırık kalp sendromu kadınları erkeklere göre çok daha fazla etkiliyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Avustralya,kırık kalp sendromu,
784608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/784608.aspx
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