Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz’de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz’de lastik botun batması sonucu en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi. IOM, Orta Akdeniz'de en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bir gemi enkazına ilişkin raporlar olduğunu bildirerek, “Bu son trajediden üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz” dedi.

Botta yaklaşık 130 kişi vardı

Ocean Viking gemisinin Arama-Kurtarma Koodinatörü Luisa Albera tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, saatler süren araştırmalardan sonra, en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus'un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazının yıkıcı sonuçlarına tanık olmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı. Söz konusu lastik botun çarşamba sabahı zor durumda olduğunun rapor edilidğini belirten Albera, botta yaklaşık 130 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Son 48 saat içinde Libya açıklarında uluslararası sularda tehlike altında olan toplam üç tekne olduğu konusunda kendilerinin bilgilendirildiğini ifade eden Albera, söz konusu teknelerin konumlarına en az 10 saat uzaklıkta olduğunu açıkladı.

Söz konusu teknelerden ikisi için zamana karşı ve 6 metreyi bulan dalgalar ile mücadele ederek aradıklarını aktaran Albera, “Etkili devletlerin liderliğindeki koordinasyon yokluğunda, üç ticari gemi ve Ocean Viking, son derece zor deniz koşullarında aramayı organize etmek için işbirliği yaptı” dedi.

“Hayatta kalan kimseyi bulamadık”

Ticaret gemisi “MY ROSE” tarafından suda 3 cansız bedenin tespit edildiğini bildiren Albera, “Kısa süre sonra bir Frontex uçağı bir lastik botun enkazını gördü. Bugün olay yerine geldiğimizden bu yana enkazın çevresinde en az 10 cansız beden tespit ettik. Hayatta kalan kimseyi bulamadık” dedi.

Albera, “Kalbimiz kırıldı. Kaybedilen hayatları ve sevdiklerinin başına gelenlerden asla emin olamayacak aileleri düşünüyoruz” ifadelerini kullanarak, dün ise ilk tehlike uyarısını almalarının ardından Ocean Viking ekibinin tüm gün tahta bir tekne aradığını fakat başarılı olamadığını ifade etti. Gemide, yaklaşık 40 kişinin olduğu ve akıbetlerinin bilinmediği ifade edildi.

KALIN: İNSANLIĞIN UYANMASI İÇİN DAHA KAÇ MASUM CAN KAYBEDİLMELİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Uluslararası Göç Örgütü’nün Akdeniz’deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği açıklaması üzerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Sözcü Kalın yaptığı açıklamada, "Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu? İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen, insanlar değil insanlıktır" dedi

350’den fazla göçmen hayatını kaybetti

Albera ayrıca, bugün hayatını kaybeden düzinelerce göçmenin haricinde, bu yıl 350’den fazla göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.