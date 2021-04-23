Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin bulunduğu Bağdat Havalimanı civarına 3 adet roketin düştüğü aktarılırken Irak basınında yer alan haberde ise 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Bağdat Havalimanı’nı hedef alan 8 roketten 5 tanesinin havalimanı dışına düştüğünü belirten açıklama, 3 roketin de havalimanın çevresine düştüğünü bildirdi.

Havalimanına düşen 3 roketin, Kerh Cezaevi, Terörle Mücadele Birimleri Akademisi ve Acil Müdahale Birliği yakınlarına düştüğünü aktaran açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada; olay yerinde araştırma yapan güvenlik güçlerinin bölgede fırlatılmamış 10 adet roket bulduğu belirtildi.