Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için bu ay başından beri ülkenin 10 eyaletinde geçerli "yarı OHAL" olarak adlandırılan daha sıkı salgın önleme tedbirlerini yürürlüğe koyan Japonya’da hükümet, salgında yeterli gerilemenin sağlanamaması sonucu harekete geçti. Covid-19 konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerini alan hükümet Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da OHAL ilan etme kararı aldı. Daha önce ülkede uygulanan OHAL kararlarından daha sıkı tedbirler içeren uygulamanın 25 Nisan-11 Mayıs arasında yürürlükte kalacağı ifade edilirken, tarih seçiminin nedeninin ise Nisan başındaki 5 günlük Altın Hafta tatilinde insan trafiğini azaltmak olduğu öğrenildi.

Daha sıkı tedbirler

Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 3 ay kala ülkenin sağlık sisteminin sekteye uğramasının önüne geçmek amacıyla yürürlüğe girecek uygulama kapsamında, yerel otoriteler restoran ve benzeri işletmelerden çalışma saatlerini 20.00 ile kısıtlamalarını, alkol servisi yapan bar benzeri işletmelerden ise geçici olarak kapanmalarını talep edecek. Büyük mağazalar, eğlence parkları, alışveriş merkezleri ve sinema salonları dahil olmak üzere bin metrekarenin üzerinde taban alanına sahip büyük ticari kuruluşların, günlük ihtiyaçların satıldığı bölümler dışında faaliyetlerine ara vermesi istenebilecek. Tren operatörleri ise sefer sayılarını azaltarak son tren saatlerinde ayarlamaya gidecek.

Öte yandan yeni OHAL kararı, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın daha önce açıkladığı üzere yaklaşan olimpiyatları etkilemeyecek.

Üçüncü OHAL

Japonya'da ilk OHAL Covid-19 salgınının başlarında geçtiğimiz yıl 7 Nisan'da belirli bölgelerde ilan edilmiş, daha sonra kapsamı genişletilen uygulama 25 Mayıs'ta tamamen son bulmuştu. Hükümet Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette geçtiğimiz 7 Ocak'ta yeniden OHAL ilan etme kararı almış, uygulama alanı 11 eyalete çıkarılan karar 21 Mart'ta ülke genelinde sona ermişti. Daha önce uygulanan OHAL tedbirleri kapsamında günlük hayatı kısıtlayıcı önlemlere başvurmayan hükümet, restoran ve benzeri işletmelerden çalışma saatlerini kısıtlamalarını isteyerek enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 558 bin 854'e ulaşmış, şimdiye kadar 9 bin 879 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.