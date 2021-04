Türkiye Gazetesi

ABD’de Johnson and Johnson'ın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının kullanımı kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi ile 13 Nisan’da durdurulmuştu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi, ülkede aşının kullanımına devam edilip edilmeyeceğini kararlaştırmak üzere toplandı. Komite tarafından yapılan oylamada Johnson and Johnson’ın Covid-19 aşısının kullanımına 4’e karşı 10 oy ile devam kararı alındı. Komite üyeleri, aşının faydalarının, aşı ile bağlantılı nadir kan pıhtılaşmasına ilişkin risklerden daha fazla olduğunu kaydederek, aşının ülkede kullanımına devam edilmesini tavsiye etti.

Johnson and Johnson aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair bir uyarı ekleneceği belirtilerek, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) acil kullanım yetkisi kapsamında 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımının tavsiye edildiği ifade edildi.

Johnson&Johnson, ABD’de onaylanan ilk tek dozluk Covid-19 aşı olurken, aşının orta ve ileri dereceli hastalarda genel etkinlik oranı yüzde 66 olarak açıklanmıştı.