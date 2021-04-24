Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçak, helikopterler ve 60 itfaiyecinin müdahalesi şu ana kadar sonuç vermedi. Kuzey İrlanda İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, “İtfaiyeciler, Kuzey Mourne’da Slieve Donard bölgesindeki dev çalılık yangınını söndürme çalışmalarına devam ediyor” açıklamasını yaptı. Çalılıkların kuru olması dolayısıyla hızla büyüyen yangının rüzgar sebebiyle iyice etrafa yayıldığı belirtilen açıklamada, “Bölge halkına bu hafta sonu Glen Nehri ve Bloody Bridge Nehri erişim noktalarından uzak durmalarını rica ediyoruz” denildi. Bölge halkı daha önce hiç böylesine büyük bir yangına şahit olmadıklarını ifade ettiler. İngiltere’nin Newcastle şehri sakinleri de yangını uzaklardan dehşet içinde takip ediyor.