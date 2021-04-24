Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Karpuz hep lezzeti ve sağlığa olan faydaları ile bilinir ama İngiltere’de Aree Nakarintrakupt, eserleriyle bu meyvenin aynı zamanda görünümünün güzelliğini de gözler önüne seriyor. Meyve heykeltıraşı Nakarintrakupt’ın karpuzdan yaptığı sanat eserleri görenleri hayretler içinde bırakıyor. İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in geçtiğimiz günlerde ölen kocası Prens Philip’i anmak üzere yerleştirilen çiçeklerin arasında da Nakarintrakupt’ın karpuzdan yaptığı ve çiçek şeklini verdiği eser özellikle dikkat çekmişti. Doğum günlerini kutlamak için insanların yüksek kalorili yaş pastalar yerine sağlıklı alternatifler araması da Nakarintrakupt’ın eserlerine ilgiyi artırıyor. Victoria Beckham da hafta sonu 47. doğum gününü karpuzdan pastayla kutladı.

İşte Nakarintrakupt’ın karpuza şekil verdiği sıra dışı eserlerden bazıları: