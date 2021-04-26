Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab şehrinde yerel saatle 14.39’da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İran’da 4.8 şiddetinde deprem
26.04.2021 - 13:53 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kirmanşah eyaletinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Etiketler : İran,
785745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785745.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER