Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab şehrinde yerel saatle 14.39’da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.