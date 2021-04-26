Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Martılar, göklerin bu korkusuz avcısına art arda keskin gagalarını indirirken şahin de avını kaybetmemenin çabası içindeydi. Maalesef şahin bu çabasında başarısız oldu ve avı martılara yem oldu. Chris Skipper adındaki fotoğrafçı, havadaki bu ilginç mücadeleden çarpıcı kareler çekmeyi başardı.

10 senedir şahinlerin fotoğrafını çektiğini, daha önce böyle bir olaya hiç şahit olmadığını söyleyen Skipper, “Normalde şahinler güvercin gibi büyük hayvanları avlamaz. Karantinadan dolayı fazla çöp bulamadıkları için martılar da muhtemelen çok açtı. Aç olmasalar şahine saldırmazlardı” dedi.