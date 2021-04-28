Bristol Üniversitesi ve King's College London tarafından yapılan ortak araştırmada, katılımcıların yüzde 83’ü, bir alternatifi olması halinde bu aşıyı seçmeyeceğini ifade etti. AstraZeneca aşılarının kanda pıhtılaşmaya yol açarak ölümlere sebebiyet verdiği iddiaları ortaya atılmış, Avrupa’da çoğu ülke belli yaş gruplarına, İngiltere ise 30 yaş altına bu aşıların yaptırılmamasına karar vermişti. Kamuoyu araştırması insanların yüzde 31’inin aşıyla kanda pıhtılaşma arasında bir bağ olduğuna inandığını ortaya koydu. Aşı sunulması halinde hemen aşı olacağını ifade edenlerin oranı ise, aralık ayında yüzde 36 iken yüzde 46’ya yükseldi. Araştırma, 1 Nisan-16 Nisan arasında 18 ila 75 yaşlarındaki 4.896 kişi üzerinde yapıldı.
İngilizlerde AstraZeneca aşısı mahkûmiyeti
28.04.2021 - 11:54 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere, vatandaşlarına Oxford Üniversitesi iş birliğiyle AstraZeneca firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını yaptırıyor. Ama kamuoyu araştırması, halkın büyük çoğunluğunun mecburiyetten bu aşıyı yaptırdığını gösterdi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : AstraZeneca,
786179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/786179.aspx
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