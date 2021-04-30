Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntüleri komik bulmayan İsrail polisi ise gözaltına aldığı şahısları tutukladı. Kendisini savunan atın sahibi “Binaya bir at getirmenin sorun olacağını düşünmemiştim. At getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı” ifadeleriyle şoke etti. Atın pahalı olduğu için çalınmasından korktuğunu belirten şahıs bu sebeple dışarıda bırakmak istemediğini söyledi.