Görüntüleri komik bulmayan İsrail polisi ise gözaltına aldığı şahısları tutukladı. Kendisini savunan atın sahibi “Binaya bir at getirmenin sorun olacağını düşünmemiştim. At getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı” ifadeleriyle şoke etti. Atın pahalı olduğu için çalınmasından korktuğunu belirten şahıs bu sebeple dışarıda bırakmak istemediğini söyledi.
‘AT’ANSÖR: Asansöre at bindirmeye kalktı
30.04.2021 - 17:20 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki lüks bir apartmanda yaşanan tuhaf olayda atını önce binaya getiren, ardından da asansöre bindirmeye çalışan iki kişi güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler : israil,asansör,at,
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