İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük can kayıpları son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 156 bin 872 korona virüs testi yapıldığı ve 9 bin 148 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 44 bin 762’ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 144 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 177’ye yükseldiğini açıkladı. İtalya’da bugün 23 Ekim’den bu yana en düşük günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 637 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 430 bin 906 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 2 kişi artarak 2 bin 524’e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 20 milyon 524 bin 435 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 176 bin 903 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.