Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde terör operasyonları sürerken TSK tarafından eğitilen Suriye Millî Ordusu Özel Operasyon birimi de terör yapılanmasına ağır darbe vurdu. Rusya, İran ve Esad’ın desteği ile Tel Rifat aksında varlığını sürdüren PKK’nın sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarını sürdürürken, SMO özel operasyon askerleri, terör işgalindeki iki köye sızma operasyonu gerçekleştirdi. Türkiye gazetesine operasyonun detaylarını anlatan Albay Yusuf Hamud, onar kişilik iki özel operasyon timinin şafak vakti örgütü en güçlü olduğu 2 noktada vurduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi: Türk kardeşlerimiz tarafından eğitilen 20 kişilik grubumuz Tel Rifat-Afrin aksında yer alan Suvani ve Meyase köylerine sızdı. Bu iki köy Afrin-Azez hattında terör füzeleri ve havan toplarının ateşlendiği nokta olmasının yanında PKK’nın en hareketli olduğu ve tahkimat yaptığı yerler idi.

İRAN DESTEK VERİYOR

Ordu olarak günlerce süren keşif ve incelemeler yaptık. Cephane, roket ve füzeler büyük oranda İran destekli militanlar tarafından Nübbul ve Zehra’dan tedarik ediliyor. PKK da bu silahları açık yerleşim birimlerini vurmakta kullanıyor. Bu sızma operasyonu ile birçok kritik terör noktasını imha ettik. 15 PKK'lı etkisiz hâle getirildi ve en az 20 militan yaralandı. Afrin ve Azez hattına yönelik füze, havan saldırıları son dönem olağanüstü arttı. Daha bu sabah Afrin’e 10 roket attılar. Bir küçük yavrumuz bu roketlerin kurbanı oldu. Terör unsuru ve destekçilerine iyi bir ders vermek için biz de bu operasyonu planladık. Geri planda destek birimlerimiz özellikle TOW füzeleri ile sızan timlere etkin destek verdi. Sabah namazı ile başlayan sızma saat 8.30’da bitti. Toplam 3,5 saat süren ve düşmana ağır darbe vurulan operasyon kayıpsız ve yüzde yüzlük başarı ile sonlandı.