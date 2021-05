Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye gazetesinin konuştuğu Filistinli Dr. Said el Hac, olayın yaşandığı bölgede yüzlerce Filistinlinin evine bu yöntemle el konuldu. Ramazan ayı içerisinde bir cok Filistinli Müslüman aile sokakta kaldı. İsrail işgal yönetimi bu faaliyetleri teşvik ediyor. Direnen aileler polis zoruyla evinden uzaklaştırılıyor. Filistin halkı devlet destekli haydutluğun mağduru olmaya devam ediyor" diye konuştu. Said el Hac, son dönem teravih çıkışı İsrail polisinin Müslümanlara müdahale ettiği bölgenin de aynı mahalle olduğunu, Gazze'yi her Ramazan olduğu gibi kana bulayan işgal güçlerinin Kudüs'te de terör estirdiğini kaydetti.