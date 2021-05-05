Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin yeni vaka tespit edildi. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 706 bin 378 oldu. Bir günde 244 kişi ise can verdi. Pandemi süresince ölen toplam kişi sayısı 105 bin 631’e yükseldi.

Bu arada 5.402'si yoğun bakımda olmak üzere 27.686 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Fransa'da şu ana kadar 23 milyon 911 bin 567 kişi aşılandı. Bunlardan 16 milyon 763 bin 53’üne tek doz, 7 milyon 148 bin 514’üne ise iki doz aşı yapıldı.